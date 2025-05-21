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Военное обозрение

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«Огневая мощь и защита»: Белоруссия представила на выставке вооружений в Минске новый модернизированный танк Т-72БМ2

«Огневая мощь и защита»: Белоруссия представила на выставке вооружений в Минске новый модернизированный танк Т-72БМ2

Модернизация проведена с учетом опыты СВО на Украине.

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