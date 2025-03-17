Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 924 подписчика

Танк Т-80 уничтожил опорный пункт ВСУ: успех СВО на 8-километровой дистанции

Танк Т-80 уничтожил опорный пункт ВСУ: успех СВО на 8-километровой дистанции

Экипаж танка Т-80 из группы "Центр" успешно ликвидировал опорный пункт ВСУ, мешавший продвижению штурмовых отрядов на красноармейском направлении в рамках СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх