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Свищев о словах Дюрхауг: «Высказывание одного члена совета – это его мнение. Вопрос о допуске решится ближе к сентябрю, мы продолжаем переговоры»

Глава Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев заявил, что не стоит прислушиваться к мнению члена совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Туве Мо Дюрхауг о допуске россиян.

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