A&D: сознательные личности менее подвержены риску диагностирования деменции

Согласно новому анализу, проведенному исследователями из Калифорнийского университета в Дэвисе и Северо-Западного университета, у людей с такими чертами личности, как добросовестность, экстраверсия и позитивный аффект, реже диагностируется деменция, чем у людей с невротизмом и негативным аффектом.