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Джака об игре с Аргентиной: «На поле была только Швейцария, второй тайм – наш. Больно проигрывать из-за решения судьи»

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака высказался о поражении от Аргентины  в 1/4 финала чемпионата мира.

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