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ТАСС

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Путин: Россия будет идти только вперед

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сила России в том, что она всегда преодолевает все трудности и страхи. И благодаря этому страна всегда будет идти только вперед, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта "Все для Победы!".

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