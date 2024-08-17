Был GAC — стал Dodge. Стартовали продажи нового Dodge Attitude, и под этим названием скрывается «китаец» GAC Empow

Dodge запустил в Мексике продажи седана Attitude нового поколения, и американского у него — разве что решетка радиатора и эмблемы с шильдиками, все остальное — это китайский седан GAC Empow в актуальной версии со спортивным обвесом.
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