В Северодвинске иномарка врезалась в жилой дом

В Северодвинске водитель автомобиля Nissan не справился с управлением на перекрестке. Иномарка на высокой скорости съехала с дороги и врезалась в жилой дом, сообщила пресс-служба УМВД России по Архангельской области.
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