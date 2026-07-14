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В Северодвинске иномарка врезалась в жилой дом

В Северодвинске иномарка врезалась в жилой дом

В Северодвинске водитель автомобиля Nissan не справился с управлением на перекрестке. Иномарка на высокой скорости съехала с дороги и врезалась в жилой дом, сообщила пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

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