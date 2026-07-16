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Милонов поддерживает замену свидетельства о браке на электронную выписку

Милонов поддерживает замену свидетельства о браке на электронную выписку

Зампред Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов («Единая Россия») поддерживает законопроект Минюста, которым предлагается заменить свидетельство о браке на выписку из электронного реестра.

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