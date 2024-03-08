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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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GDDR7 у NVIDIA и AMD изначально будет использовать 2-гигабайтные чипы памяти, а не бо...

GDDR7 у NVIDIA и AMD изначально будет использовать 2-гигабайтные чипы памяти, а не бо...

GDDR7 у NVIDIA и AMD изначально будет использовать 2-гигабайтные чипы памяти, а не более объемныеИнсайдеры утверждают, что AMD и NVIDIA в новом поколении видеокарт будут использовать видеопамять GDDR7, но с фактически минимальными для этого стандарта спецификациями.

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