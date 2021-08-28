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«Зайку бросила хозяйка…»: Зачем Россия спасает украинцев из Афганистана

«Зайку бросила хозяйка…»: Зачем Россия спасает украинцев из Афганистана

Немножко пафоса насчёт Империи тут простительно. Ведь действительно двойственное чувство приходит, когда читаешь вот такое официальное сообщение Министерства обороны России: 25 августа по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу организована эвакуация самолётами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины.

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карюкалов вячеслав
Есть такая тема.
абрам вербин
Логично, но противно за быдло...
Ирина
Почему мы готовы эвакуировать и хохлов ? Ответ очень прост - мы не такие, как они. И тем гордимся.

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