«Не жалуюсь на отсутствие международных стартов, в РФ много сильных турниров»

В прошедшие выходные, 9–10 декабря, в Москве прошел баскетбольный фестиваль «Зима 3х3». В массовом турнире для всех желающих и детском кубке (возрастной диапазон 2010–2017 годы рождения) приняли участие более двух тысяч спортсменов из 35 городов России.