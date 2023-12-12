«Не жалуюсь на отсутствие международных стартов, в РФ много сильных турниров»

В прошедшие выходные, 9–10 декабря, в Москве прошел баскетбольный фестиваль «Зима 3х3». В массовом турнире для всех желающих и детском кубке (возрастной диапазон 2010–2017 годы рождения) приняли участие более двух тысяч спортсменов из 35 городов России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии