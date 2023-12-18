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Мелешин о прыжке Бериши: «Безрассудный поступок. Он мог попасть в Абаскаля»

Мелешин о прыжке Бериши: «Безрассудный поступок. Он мог попасть в Абаскаля»

Полузащитник «Ахмата» прыгнул ногами вперед возле Гильермо Абаскаля, празднуя гол, после чего главный тренер красно-белых толкнул Беришу на землю.

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