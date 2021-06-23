Зачем Кабмин повышает тарифы: для МВФ или для ликвидации Украины?

Кабинет министров Украины запланировал рост тарифов на коммунальные услуги. Согласно прогнозу украинского правительства по социально-экономическому развитию до 2024 года, цена на отопление и горячую воду в текущем году вырастет более, чем на треть.
Кабинет министров Украины запланировал рост тарифов на коммунальные услуги. Согласно прогнозу украинского правительства по социально-экономическому развитию до 2024 года, цена на отопление и горячую воду в текущем году вырастет более, чем на треть.
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