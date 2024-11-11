У РЖД возникли проблемы с деньгами на развитие

ОАО «РЖД» готовит масштабное сокращение инвестиционной программы в период до 2030 года. Если в августе она оценивалась в 12,41 триллиона рублей, то теперь корпорация рассчитывает на 7,93 триллиона, что на 36 процентов меньше.
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