Малкин забил победный гол «Флориде» и отдал передачу, став 2-й звездой матча. У него 10+21 в 30 играх

Малкин забил победный гол «Флориде» и отдал передачу, став 2-й звездой матча. У него 10+21 в 30 играх

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил победную шайбу, сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Флоридой» (4:2) и был признан второй звездой.

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