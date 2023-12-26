Нефть мало изменилась в цене: инвесторы следят за ситуацией на Ближнем Востоке и в США Татьяна АрестоваЦены на нефть оставались практически неизменными 26 декабря в свете геополитических напряжений на Ближнем Востоке и оптимизма по поводу скорого снижения ставок Федеральной резервной системы США.