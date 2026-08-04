📄 Более 52 тысяч абитуриентов подали заявления в колледжи Крыма В этом году в учреждения СПО в региона подали более 52,5 тысяч заявлений.
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📄 Более 52 тысяч абитуриентов подали заявления в колледжи Крыма В этом году в учреждения СПО в региона подали более 52,5 тысяч заявлений.