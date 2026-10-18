Брак с рок-звездой, тайное признание в любви от его лучшего друга под гитару и финальный вызов на музыкальную дуэль — это не сценарий голливудской драмы, а реальная жизнь Патти Бойд, самой знаменитой музы в истории рока.
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