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Советник главы МВД Овчинский: боевиками в "Крокусе" могли управлять через чипы

Советник главы МВД Овчинский: боевиками в "Крокусе" могли управлять через чипы

Овчинский полагает, что террористам "отключили сознание". Генерал-майор уверен, что с помощью нейробиологии можно управлять людьми.

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Комментарии
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Андрей Алферов
Под прикрытием теракта в Москве, США, как реальный враг России открыли второй,среднеазиатский,афганский фронт. Не зря же США оставили бармалеям оружия на 100 ярдов когда якобы сбежали с Афганистана. Сейчас по всей стране начнут взрывать. Выход : создать угрозу территории США, для обеспечения равной и неделимой безопасности. Установка полетных заданий в стратегическое Я0 на территорию нашего противника, как было при СССР, остановит агрессию по всем фронтам.
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