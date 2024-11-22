Ирина Винер: «Я не исключаю, что российские гимнастки будут выступать в 2025-м в нейтральном статусе»

Винер – главный тренер сборной России по художественной гимнастике. «Я не исключаю того, что российские гимнастки будут выступать в 2025 году в нейтральном статусе на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).
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