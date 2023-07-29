Царьград ФОТО: MOTORTION FILMS/SHUTTERSTOCK.COM Ваххабитские бородки, "пацанские цитаты" и культура АУЕ*, фотографии огнестрельного оружия, религиозный фундаментализм на страничках в соцсетях и в "специализированных" этнических спортклубах – такой джентльменский набор можно встретить у представителей молодого поколения мигрантов.
"Русские здесь не ходят": Банды мигрантов обложили данью школьников
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Срок, трудотерапия , депортация с семейством, с родственниками, с аулом и земляками с конфискацией имущества, за счет диаспор или на принудительные работах пока не отработают свое содержание, издержки бюджета и дороги домой....
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2 час.
59
Диаспора=ОПГ!
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1 час.
Иван Иваныч
Ну, чё русские ещё одной статейкой отрыгнули, а вас калечили и будут калечить, вас убивают и будут убивать, а вы как планктон будете ждать когда вас кит заглотнёт, ню,ню...
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1 час.
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