"Русские здесь не ходят": Банды мигрантов обложили данью школьников

Срок, трудотерапия , депортация с семейством, с родственниками, с аулом и земляками с конфискацией имущества, за счет диаспор или на принудительные работах пока не отработают свое содержание, издержки бюджета и дороги домой....

Иван Иваныч

Ну, чё русские ещё одной статейкой отрыгнули, а вас калечили и будут калечить, вас убивают и будут убивать, а вы как планктон будете ждать когда вас кит заглотнёт, ню,ню...