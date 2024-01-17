Вице-премьер РФ Чернышенко наградил первого вице-губернатора ХМАО

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил правительственной наградой первого замгубернатора ХМАО Алексея Забозлаева, как одного из лучших руководителей цифровой трансформации по итогам 2023 года.
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