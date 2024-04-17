NBC: переговоры Израиля и ХАМАС о прекращении огня в Газе почти заморожены

Переговоры о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС оказались "почти заморожены" из-за предписываемой еврейскому государству атаки на дипломатическое представительство Ирана в Сирии.
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