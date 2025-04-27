Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 463 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    👍"Боевые буряты". ...
  • Анатолий Страшко
    Читать этого сального дядю неприятно. Не то что видеть. Этот стратег ведь довоевался до того , что его выгнали из арм...Ничего, кроме дро...
  • Mikhail Stepanov
    Еще одно тупорылое хохложопое уебище вылезло со своими «умными» мыслями!Ничего, кроме дро...

Русская немка рассказала о жизни в Германии: мы граждане второго сорта

Русская немка рассказала о жизни в Германии: мы граждане второго сорта

Журналистка, российская немка Ира Петер рассказывает о том, как ее соотечественники стали образцовыми мигрантами в Германии, почему близость с "Альтернативой для Германии" — это миф и почему она чувствует связь с восточными немцами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх