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Микробиом кишечника и аспирин могут улучшить гормональный баланс

Микробиом кишечника и аспирин могут улучшить гормональный баланс

Открытие роли гена Sox3 в гипопитуитаризме В ходе исследования, опубликованного в PLOS Genetics, учёные обнаружили, что мутации в гене Sox3 могут привести к гипопитуитаризму — состоянию, при котором гипофиз вырабатывает недостаточно гормонов.

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