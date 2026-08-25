В Москве расширили возможности QR-кодов на остановках наземного транспорта. Теперь, чтобы узнать расписание, не обязательно устанавливать приложение «Московский транспорт», достаточно отсканировать код, чтобы увидеть весь маршрут на карте местности.
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