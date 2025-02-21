Из правительства Алтайского края уволился начальник департамента по работе с "федералами"

Игорь Федоров оставил должность по собственному желанию в начале февраля Начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Игорь Федоров покинул должность по собственному желанию.
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