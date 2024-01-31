Собянин принял решение о поддержке проектов Российского научного фонда

Будут профинансированы проекты победителей конкурсов Российского научного фонда 2023 и 2024 годов Сотрудники Агентства городских новостей «Москва» сообщают, что мэром города Сергеем Собяниным принято решение о поддержке проектов Российского научного фонда в сфере фундаментальных исследований, которые направлены на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества и окружающей среды.