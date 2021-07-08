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Директор Australian Open о строгом карантине на турнире-2022: «Игроки говорили, что на это не пойдут»

Директор Australian Open Крэйг Тайли прокомментировал то, как на проведение турнира-2022 повлияет то, что в Австралии до сих пор действуют антикоронавирусные ограничения, из-за которых в этом году игрокам пришлось проходить двухнедельный карантин.

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