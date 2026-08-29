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Царьград

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В Германии обиделись: Россия разнесла Борисполь, пока в Киеве сидел немецкий министр

В Германии обиделись: Россия разнесла Борисполь, пока в Киеве сидел немецкий министр

Россия оскорбила Германию, ударив по Борисполю во время визита в Киев главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля, посчитали на немецком канале Welt.

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