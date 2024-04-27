Исследование: система автоматического экстренного торможения в большинстве компакт-кроссоверах бесполезна

Системы автоматического торможения сейчас устанавливаются в большинстве новых автомобилей. Но появилась она уже больше десяти лет назад и была создана для того, чтобы предотвращать столкновения с объектами и наезды на пешеходов.
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