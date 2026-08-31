Центральный банк России представил логотип цифрового рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора.Логотип выполнен в виде окружности фирменного кораллово-алого оттенка с вписанным в нее символом рубля.
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