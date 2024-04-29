Концепт Geely Galaxy Starship представлен на Пекинском автосалоне 2024 года

Geely представила свой новый флагманский внедорожник PHEV на Пекинском автосалоне. Концепт под названием Galaxy Starship дает представление о том, как будет выглядеть новая модель, когда она поступит в продажу в следующем году.
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