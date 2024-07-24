Управление соцзащиты администрации Первомайского района г. Бобруйска разъясняет вопросы пенсионного обеспечения лиц с инвалид...

Управление соцзащиты администрации Первомайского района г. Бобруйска разъясняет вопросы пенсионного обеспечения лиц с инвалидностьюВиды пенсий, связанных с инвалидностью, и условия их назначенияВ соответствии с пенсионным законодательством инвалидность является одним из оснований предоставления гражданам таких видов пенсий, как трудовая пенсия по и .