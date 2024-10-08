Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 721 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Глушкова
    Наконец-то поймали! Вот какие быстрые наши спецслужбы!"ПЛОХОЕ СЛОВО СКА...
  • Константин Беляев
    В СССР тоже были списки запрещенных артистов, которых и тогда люди все равно слушали, и сейчас продолжают любить и сл...Зачистка российск...
  • Надежда
    Однозначно, НАТО на вкрайини быть не должно!И это всё о ней...

«Пусть теперь они думают». Почему Запад медлит с разрешением бить ракетами вглубь России

«Пусть теперь они думают». Почему Запад медлит с разрешением бить ракетами вглубь России

Ростислав Ищенко Политолог Ищенко объяснил, почему Запад медлит с решением об ударах по России Политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко в беседе с изданием «Военное дело» ответил на ряд вопросов, связанных с противостоянием России и Запада и возможным развязыванием ядерной войны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх