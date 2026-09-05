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ИА Регнум

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Уиткофф передал Путину благодарность от семьи Гилмана за его освобождение

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал российскому лидеру Владимиру Путину благодарность от семьи американского экс-морпеха Роберта Гилмана, который был освобожден в августе.

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