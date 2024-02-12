Отар Кушанашвили поддержал Кологривого в конфликте с Гордоном

По его словам, ведущий давно не должен работать в кадре Отар Кушанашвили высказался в своей авторской программе "Каково!?" о конфликте между Александром Гордоном и Никитой Кологривым в эфире первого канала.
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