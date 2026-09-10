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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Егор Замула: «В НХЛ все бегут за очками, не отдают передачи в нужный момент. В КХЛ равнодушны к этому, можешь забросить хоть 40 шайб, но команда вылетит в 1-м раунде. Кому это нужно?»

Защитник ЦСКА Егор Замула рассказал о целях на сезон-2026/27. – Кто из игроков КХЛ вас удивил своим индивидуальным мастерством? – Я не слежу за игроками и не смотрю на кого-то индивидуально.

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