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Несекретные материалы

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TAC: украинские военные усилия быстро заходят в тупик

TAC: украинские военные усилия быстро заходят в тупик

Поскольку Киев борется с Россией западным оружием, у Москвы появляется все больше оснований относиться к странам НАТО как к прямо участвующим в конфликте сторонам, что может иметь катастрофические последствия для глобальной политической обстановки и мира.

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