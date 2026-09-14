Emmys 2026: TVLine's Live Reactions To TV's Biggest Night — Watch With Us!

The 78th annual Primetime Emmys are just hours away - watch along with TVLine as television's biggest night unfolds!The 78th annual Primetime Emmys are just hours away - watch along with TVLine as television's biggest night unfolds!.
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