Происшествия

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Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении тяжких преступлений в Московской области

Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по Московской области и ОМВД России по Волоколамскому г.

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