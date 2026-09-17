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SUSANIN

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Врачи Глазовской межрайонной больницы внедрили новый метод борьбы с болью при остеоартрозе коленного сустава

Врачи Глазовской межрайонной больницы внедрили новый метод борьбы с болью при остеоартрозе коленного сустава

Глазов. Удмуртия. Врачи Глазова освоили инновационный метод борьбы с болью при остеоартрозе коленного сустава.

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