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Пронедра

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Экзоскелет помог строителям меньше уставать и лучше замечать опасности

Экзоскелет помог строителям меньше уставать и лучше замечать опасности

Новое исследование Техасского университета A&M показало: ношение пассивного экзоскелета для поясницы позволяет строителям не только меньше уставать физически, но и лучше замечать опасности вокруг себя.

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