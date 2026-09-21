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test mazurok

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🌡 Готовность Крыма к отопительному сезону составляет 96

🌡 Готовность Крыма к отопительному сезону составляет 96% Котельные готовы на 96%, тепловые сети — на 94%, центральные тепловые пункты — на 99%, сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.

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