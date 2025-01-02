Салах, Палмер, Исак и Трент – претенденты на приз лучшему игроку декабря в АПЛ

В число претендентов на звание лучшему игроку лиги в декабре вошли следующие футболисты: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»): 6 матчей, 1 гол, 3 передачи; Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»): 6 матчей, 1 гол, 2 передачи; Дин Хейсен («Борнмут»): 6 матчей, 2 гола; Александер Исак («Ньюкасл»): 6 матчей, 8 голов, 2 передачи; Джейкоб Мерфи («Ньюкасл»): 6 матчей, 3 гола, 4 передачи Коул Палмер («Челси»): 7 матчей, 5 голов, 1 передача; Энтони Робинсон («Фулхэм»): 7 матчей, 4 передачи; Мохамед Салах («Ливерпуль»): 6 матчей, 7 голов, 7 передач.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- На СВО погиб Бугаев, «Ман Сити», «Ливерпуль» и хоккейный ЦСКА одержали победы, 870-й гол Овечкина, россиянин Мурзин выиграл ЧМ по рапиду, Мудрику ввели стволовые клетки коровы и другие новости
- Ковальчук о футбольном «Спартаке»: «Классная команда, спокойно может противостоять «Зениту». По составу – одна из сильнейших, думаю»
- Ротенберг поздравил Якушева с 78-летием: «Легендарный Як-15, спасибо за вклад в нашу любимую игру. Желаю сохранять чемпионскую бодрость духа, пусть ваша любовь к хоккею не остывает!»
Свежие комментарии