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Салах, Палмер, Исак и Трент – претенденты на приз лучшему игроку декабря в АПЛ

В число претендентов на звание лучшему игроку лиги в декабре вошли следующие футболисты: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»): 6 матчей, 1 гол, 3 передачи; Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»): 6 матчей, 1 гол, 2 передачи; Дин Хейсен («Борнмут»): 6 матчей, 2 гола; Александер Исак («Ньюкасл»): 6 матчей, 8 голов, 2 передачи; Джейкоб Мерфи («Ньюкасл»): 6 матчей, 3 гола, 4 передачи Коул Палмер («Челси»): 7 матчей, 5 голов, 1 передача; Энтони Робинсон («Фулхэм»): 7 матчей, 4 передачи; Мохамед Салах («Ливерпуль»): 6 матчей, 7 голов, 7 передач.

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