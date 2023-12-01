Опубликован новый график выплат в декабре — кому ждать крупных сумм, сообщает "Пятый канал" (18+). В преддверии нового 2024 года, уже в декабре 2023-го, россияне ожидают серьезных перемен в социальной и экономической сферах.
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