Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Евросоюз ввел санкции против VK

Евросоюз ввел санкции против VK

ЕС внес VK в санкционный список. Вместе с компанией под ограничения попали разработчик мессенджера «Макс» и ряд российских компанийФото: Михаил Гребенщиков / РБК Евросоюз ввел санкции против VK, следует из документа, опубликованного на официальном правовом портале ЕС.

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