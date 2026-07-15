ЕС на неделю отложил принятие 21-го пакета антироссийских санкций из-за возражений Греции и Австрии

Евросоюзу не удалось утвердить очередной пакет санкций против России. Следующая попытка утверждения нового, 21-го пакета рестрикций запланирована на среду, 22 июля, на заседании Комитета постоянных представителей (Coreper).
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