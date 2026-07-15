Антифашист
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Антифашист

115 подписчиков

ЕС на неделю отложил принятие 21-го пакета антироссийских санкций из-за возражений Греции и Австрии

ЕС на неделю отложил принятие 21-го пакета антироссийских санкций из-за возражений Греции и Австрии

Евросоюзу не удалось утвердить очередной пакет санкций против России. Следующая попытка утверждения нового, 21-го пакета рестрикций запланирована на среду, 22 июля, на заседании Комитета постоянных представителей (Coreper).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии