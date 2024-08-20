GT: США ждёт поражение, если они поддержат сразу три войны одновременно

Участие США в войнах сразу на трёх фронтах приведёт к поражению, заявили в Global Times. «Если США ввяжутся одновременно в три войны, их ВПК будет процветать, но страна в целом испытает на себе всю тяжесть страданий», — говорится в статье.
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